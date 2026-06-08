Wer mit dem Zug zum Bodensee pendelt, musste sich am Morgen entgegen der Ankündigung der Bahn gedulden: Bei der Abnahme der Bauarbeiten an der Südbahn kam es zu Verzögerungen.
08.06.2026 - 11:40 Uhr
Nach Monaten der Sanierung ist die Südbahn zwischen Aulendorf und Friedrichshafen wieder komplett freigegeben worden. Am Morgen hatte es laut Deutscher Bahn Verzögerungen bei der Abnahme gegeben - sodass, anders als angekündigt, der Teil der Strecke zwischen Ravensburg und Friedrichshafen noch gesperrt blieb.