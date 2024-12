Scholz: Ereignisse in Magdeburg „lassen Schlimmes erahnen“

Auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist ein Autofahrer in eine Menschengruppe gefahren. Bundeskanzler Olaf Scholz und zahlreiche Bundespolitiker zeigen sich betroffen.

red/AFP 20.12.2024 - 21:22 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und weitere führende Bundespolitiker haben mit Entsetzen auf den mutmaßlichen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Magdeburg reagiert. „Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen“, schrieb Scholz am Freitagabend im Online-Dienst X. Seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Angehörigen, sein Dank gelte „den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden“.