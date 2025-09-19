Nach Kritik an Julia Ruhs’ Aus von „Klar“ übernimmt Tanit Koch die Moderation der NDR-Ausgaben. Die ehemalige „Bild“-Chefredakteurin wird auch redaktionell mitarbeiten.

Nach dem aus Teilen der Bundes- und Landespolitik heftig kritisierten Aus für die dezidiert konservative Moderatorin Julia Ruhs in den vom Norddeutschen Rundfunk (NDR) verantworteten Ausgaben des Fernsehmagazins „Klar“ hat der Sender eine Nachfolgelösung gefunden. Die Journalistin Tanit Koch werde künftig die vom NDR verantworteten Folgen von „Klar“ moderieren und auch redaktionell an dem Format mitarbeiten, teilte der Sender am Freitag in Hamburg mit.

Koch arbeitet als Autorin beim Magazin „Focus“, davor war sie unter anderem Chefredakteurin der „Bild“-Zeitung und der Zentralredaktion des Privatsenders RTL. Außerdem leitete sie 2021 die Wahlkampfkommunikation für den damals bei der Bundestagswahl unterlegenen Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU).

Das Magazin „Klar“ lief bisher mit drei Pilotfolgen

Der NDR hatte Mittwoch mitgeteilt, dass Ruhs „Klar“ nicht mehr für den Sender moderiert. Sie soll aber als Moderatorin in den vom Bayerischen Rundfunk verantworteten Ausgaben des Magazins arbeiten. Eine Begründung gab der NDR nicht. Berichten zufolge gab es aber massiven Widerstand innerhalb der NDR-Belegschaft gegen Ruhs, die Autorin des Bestsellers „Links-grüne Meinungsmacht“ ist.

Die Personalentscheidung des NDR sorgte bis in die Bundesregierung hinein für Kritik. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) bemängelte, diese verstärke den Eindruck der Einseitigkeit in den öffentlich-rechtlichen Sendern. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann forderte als Konsequenz ein Einfrieren der Rundfunkgebühren.

Das Magazin „Klar“ lief bisher mit drei Pilotfolgen, die alle von Ruhs moderiert wurden. Neue Folgen sind erst für 2026 geplant - die Sendung soll dann häufiger und laut NDR mit mehreren Moderatorinnen laufen.