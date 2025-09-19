Nach Kritik an Julia Ruhs’ Aus von „Klar“ übernimmt Tanit Koch die Moderation der NDR-Ausgaben. Die ehemalige „Bild“-Chefredakteurin wird auch redaktionell mitarbeiten.
19.09.2025 - 15:02 Uhr
Nach dem aus Teilen der Bundes- und Landespolitik heftig kritisierten Aus für die dezidiert konservative Moderatorin Julia Ruhs in den vom Norddeutschen Rundfunk (NDR) verantworteten Ausgaben des Fernsehmagazins „Klar“ hat der Sender eine Nachfolgelösung gefunden. Die Journalistin Tanit Koch werde künftig die vom NDR verantworteten Folgen von „Klar“ moderieren und auch redaktionell an dem Format mitarbeiten, teilte der Sender am Freitag in Hamburg mit.