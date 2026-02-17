Der 60-Jährige liefert sich nach der Niederlage in Girona zunächst einen verbalen Schlagabtausch mit einem Reporter - und lässt ihn dann stehen.
17.02.2026 - 10:05 Uhr
Bei Trainer Hansi Flick vom FC Barcelona liegen nach einem herben Dämpfer für die Titelambitionen des Klubs offenbar die Nerven blank. In einem Interview nach der 1:2-Niederlage beim FC Girona lieferte sich der 60-Jährige anlässlich einer strittigen Schiedsrichterentscheidung einen verbalen Schlagabtausch mit einem spanischen Journalisten, den er nach einem unbefriedigenden Gesprächsverlauf stehen ließ.