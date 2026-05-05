Drei Monate nach ihrem folgenreichen Sturz bei Olympia feiert Lindsey Vonn bei der Met-Gala eine «Comeback-Party» – mit Gehstock und Glitzer-Kleid. Warum der Abend für sie so besonders war.

New York - Mit einem kleinen Gehstock, aber ohne Krücken hat Skistar Lindsey Vonn bei der Met-Gala in New York einen glamourösen Auftritt hingelegt. Etwa drei Monate nach ihrem schweren Sturz in der olympischen Abfahrt von Cortina d’Ampezzo posierte die 41-Jährige strahlend für die Fotografen. "Das ist sozusagen meine Comeback-Party - ich kann unter Menschen sein, ein wunderschönes, feminines Kleid tragen und zum ersten Mal meine Krücken beiseitelegen", sagte Vonn der "Vogue".

Vonn: "Danke, dass ich mich wie eine Prinzessin fühlen konnte" Das Kleid, mit dem Vonn im Metropolitan Museum of Art auftrat, hatte der Designer Thom Browne entworfen. "Danke, dass ich mich wie eine Prinzessin fühlen konnte. Es war eine magische Nacht", schrieb die US-Amerikanerin an den Designer gerichtet bei Instagram. Schon vor der Veranstaltung sagte Vonn: "Ich war so lange so isoliert. Es wird schön sein, von vielen Menschen umgeben zu sein, die ich kenne und die mir am Herzen liegen, und den Abend in dem schönsten Kleid zu feiern, das ich mir vorstellen kann."

Die Benefizgala, mit der das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums jedes Jahr Millionenspenden sammelt, wurde wieder zum Star-Auflauf: Neben Vonn kamen weitere Sportstars wie Tennis-Legende Serena Williams, Freestyle-Star Eileen Gu und Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Alysa Liu in extravaganten Outfits. Es sei schön gewesen, Freunde wiederzusehen, schrieb Vonn zu einem kurzen Instagram-Video mit Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson und seiner Frau Lauren Hashian.

Weitere Operation im Herbst geplant

Vonn hatte sich im Februar bei ihrem Unfall in der Olympia-Abfahrt von Cortina d'Ampezzo schwer an Knie und Unterschenkel verletzt. Die US-Amerikanerin musste mehrfach operiert werden. Im Herbst steht ein weiterer Eingriff bevor.