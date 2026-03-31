 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. Peiniger machten Date zum Martyrium: Nun müssen sie ins Gefängnis

Nach Online-Verabredung Peiniger machten Date zum Martyrium: Nun müssen sie ins Gefängnis

Nach Online-Verabredung: Peiniger machten Date zum Martyrium: Nun müssen sie ins Gefängnis
1
Zwei junge Männer haben ihr Opfer gequält, gedemütigt, geschlagen, getreten und beraubt. Foto: imago/blickwinkel

Zwei junge Männer haben ihr Opfer in einem Wald bei Hedelfingen gequält und gedemütigt. Nun wurden die Urteile am Landgericht Stuttgart gesprochen.

Reporterin: Simone Weiß (swe)

Sie haben ein Rendezvous für ihr Opfer zum Albtraum gemacht. Wegen erpresserischen Menschenraubs wurden zwei zum Tatzeitpunkt 18 und 16 Jahre alte Männer dafür vom Landgericht Stuttgart zu mehrjährigen Jugendstrafen verurteilt.

 

Sie hatten sich über eine Datingplattform kennengelernt – der 18-Jährige und das spätere Opfer. Es war zu einem ersten persönlichen Treffen gekommen. Der Kontakt sollte durch ein weiteres Date vertieft werden. Anfang Juli 2025 trafen sich die beiden in Esslingen. Danach begann das Martyrium des Geschädigten.

Unerwartet und unabgesprochen kam ein 16-jähriger Bekannter des 18-Jährigen zu dem Rendezvous hinzu. Der ursprüngliche Plan, so hatte der Jüngere der Angeklagten während der Verhandlung über seinen Verteidiger erklären lassen, sei gewesen, dem Geschädigten sein Auto abzunehmen, mit dem Fahrzeug in der Gegend herum zu fahren und es dann irgendwo wieder abzustellen. Doch es kam anders.

Sie hielten dem Opfer eine Softairpistole an den Kopf

Alle Drei fuhren mit dem Auto des Opfers in ein Waldstück bei Stuttgart-Hedelfingen. Dem Geschädigten wurde eine Softairpistole an den Kopf gehalten, er wurde geschlagen, getreten, bespuckt und gedemütigt. So wurde er gezwungen, erniedrigende Textpassagen zu sprechen, wobei er von den Angeklagten gefilmt wurde. Um seine Peiniger loszuwerden, versprach der Geschädigte ihnen Geld. Gemeinsam fuhren sie zu einer Bank in der Pliensauvorstadt, wo das Opfer 1000 Euro abhob und an die Angeklagten übergab.

Unsere Empfehlung für Sie

Treffen über Online-Dating: Junge Esslinger bedrohen und quälen Mann – Geständnis vor Gericht

Treffen über Online-Dating Junge Esslinger bedrohen und quälen Mann – Geständnis vor Gericht

Im Juli 2025 sollen zwei 16- und 18-Jährige einen Mann gepeinigt haben. Vor dem Landgericht Stuttgart räumten sie die Taten ein.

Wenige Tage nach der Tat meldete sich einer der Angeklagten erneut und verlangte noch mehr Geld, eine Summe von 500 Euro. Werde der Forderung nicht nachgegangen, würden die im Wald gemachten Videos veröffentlicht. Der Geschädigte erstattete daraufhin Anzeige. Die Polizei konnte die Angeklagten nach umfangreichen Ermittlungen in Esslingen festnehmen.

Wegen erpresserischen Menschenraubs wurden zwei zum Tatzeitpunkt 18 und 16 Jahre alte Männer vom Landgericht Stuttgart zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Foto: dpa

Der Prozess vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts Stuttgart begann Anfang Februar. Den Angeklagten wurden weitere Verbrechen im Zusammenhang mit Autos und Fahrzeugdiebstählen auch in Kirchheim und Ostfildern zur Last gelegt. Am zweiten Verhandlungstag legten sie über ihre Verteidiger umfassende Geständnisse ab und gaben die Taten zu. Immer wieder verwiesen sie in ihren Aussagen auf traumatische Erfahrungen während des Bürgerkriegs und während der Flucht aus ihrem Heimatland Syrien, auf ein schwieriges Einleben in Deutschland, auf Drogenkonsum.

Landgericht verhängt Gefängnisstrafen für die beiden Täter

Am Landgericht wurde nun das Urteil verkündet. Der 18-Jährige wurde auch wegen erpresserischen Menschenraubs zu vier Jahren Jugendstrafe verurteilt, und es wurde eine zweijährige Sperrfrist für die Erteilung einer Fahrerlaubnis festgesetzt. Schuldig ist der junge Mann nach Ansicht des Gerichts auch des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Die Staatsanwaltschaft hatte fünf Jahre und neun Monate Freiheitsentzug gefordert, der Verteidiger eine Strafe von zwei Jahren und neun Monaten.

Am 6. Februar 2025 hatte der Prozess vor dem Landgericht Stuttgart begonnen. Foto: picture alliance/dpa

Der zum Tatzeitpunkt 16-Jährige erhielt eine Jugendstrafe von drei Jahren und sechs Monaten auch wegen erpresserischen Menschenraubs. Die Staatsanwaltschaft hatte auf vier Jahre und drei Monate Freiheitsentzug plädiert, der Verteidiger auf zwei Jahre und drei Monate. Der Teenager hatte vor Gericht angegeben, die Taten seien nicht seine Idee gewesen, aber er habe sich zum Mitmachen verleiten lassen. Er habe in dem Waldstück noch versucht, auf den anderen einzuwirken, gab der Jüngere der beiden Angeklagten an. Doch der Ältere habe sich nicht beruhigen wollen. Das Opfer, so wurde während der Verhandlung erwähnt, leide bis heute unter den Folgen der Tat.

Weitere Themen

Knochenbrüche und Atemnot: So funktioniert Erste Hilfe am Hund

Knochenbrüche und Atemnot So funktioniert Erste Hilfe am Hund

Ist der Hund gesund, freut sich der Mensch. Geht es dem Tier schlecht, kann der Mensch etwas dagegen tun. Ratschläge gab es beim Erste-Hilfe-Kurs in Baltmannsweiler.
Von Simone Weiß
Kreis Esslingen: Wettercocktail sorgt für einige Unfälle – was ist an Ostern?

Kreis Esslingen Wettercocktail sorgt für einige Unfälle – was ist an Ostern?

Er ist als launenhaft verschrien – und er kündigt sich bereits vorab an. Der April brachte am Montag Wetterkapriolen und Verkehrsprobleme. Wie sieht es an Ostern aus?
Von Simone Weiß
Köngen: „Eintrachthalle zum Beben bringen“: Zwei Tage lang gibt’s Konzerte

Köngen „Eintrachthalle zum Beben bringen“: Zwei Tage lang gibt’s Konzerte

Zum zehnjährigen Jubiläum haben sich die Fußballer des TSV Köngen etwas Besonderes überlegt - erstmals findet das Benefizkonzert „Rock under the Glock“ an zwei Tagen statt.
Von Sebastian Xanke
Filderstadt: Neubau für den TÜV – was heißt das für die Umgebung?

Filderstadt Neubau für den TÜV – was heißt das für die Umgebung?

Schon lang plant das Prüfungsunternehmen, im Gewerbegebiet Bernhausen-West sein Gebäude zu verlassen und nebenan neu zu bauen. Was ist geplant?
Von Caroline Holowiecki
Historisches Luftbild: Einwohnerzahl mehr als verdoppelt: So massiv hat sich Wernau verändert

Historisches Luftbild Einwohnerzahl mehr als verdoppelt: So massiv hat sich Wernau verändert

Wernau hat sich im Laufe der Zeit stark verändert. Luftaufnahmen aus dem Kreisarchiv Esslingen bezeugen den drastischen Wandel.
Von Sebastian Xanke
Ostern im Garten: Tipps vom Profi für den Garten: „Wo ein Baum steht, müssen auch Stauden ran“

Ostern im Garten Tipps vom Profi für den Garten: „Wo ein Baum steht, müssen auch Stauden ran“

Michael Moll von Stauden Moll in Echterdingen ist stolz auf die vielfältigen Eigengewächse. Seiner Pfingstrosen wegen kommen Leute sogar aus der ganzen Region auf die Fildern.
Von Armin Friedl
Service im Bürgeramt: Filderstadt muss sparen: Bürgerservice wird eingeschränkt

Service im Bürgeramt Filderstadt muss sparen: Bürgerservice wird eingeschränkt

Die Stadt Filderstadt muss sparen und setzt dies um: Von April an sind das Bürgeramt Bernhausen und der i-Punkt samstags geschlossen. Wie sind die neuen Öffnungszeiten?
Von Rebecca Anna Fritzsche
Krise in Altbach: Etliche Gebühren erhöht, Hallenbad bleibt zu – das ist geplant

Krise in Altbach Etliche Gebühren erhöht, Hallenbad bleibt zu – das ist geplant

Altbach braucht dringend Geld. Im Gemeinderat wurde deshalb die Erhöhung mehrerer Gebühren beschlossen. Wo die Gemeinde sparen will – und wo nicht.
Von Philipp Braitinger
Landtagswahl im Kreis Esslingen: Wahlhelfer im Stress: Wie viele Fehler wurden beim Auszählen gemacht?

Landtagswahl im Kreis Esslingen Wahlhelfer im Stress: Wie viele Fehler wurden beim Auszählen gemacht?

Der Vorsprung war hauchdünn. Nur um 0,5 Prozent lagen die Grünen bei der Landtagswahl vor der CDU. Fast jede Stimme zählte. Wie hoch war die Fehlerquote im Kreis beim Auszählen?
Von Simone Weiß
Diebstahlserie im Kreis Esslingen: Schrecksekunde: Plötzlich steht ein Einbrecher neben dem Bett

Diebstahlserie im Kreis Esslingen Schrecksekunde: Plötzlich steht ein Einbrecher neben dem Bett

Sie sollen Einbrüche fast wie am Fließband begangen haben: Drei Männer müssen sich für eine Diebstahlserie auch in Hochdorf, Plochingen und Notzigen verantworten.
Von Simone Weiß
Weitere Artikel zu Esslingen Landgericht Stuttgart Kreis Esslingen Kriminalität
 
 