Nach Online-Verabredung Peiniger machten Date zum Martyrium: Nun müssen sie ins Gefängnis
Zwei junge Männer haben ihr Opfer in einem Wald bei Hedelfingen gequält und gedemütigt. Nun wurden die Urteile am Landgericht Stuttgart gesprochen.
Zwei junge Männer haben ihr Opfer in einem Wald bei Hedelfingen gequält und gedemütigt. Nun wurden die Urteile am Landgericht Stuttgart gesprochen.
Sie haben ein Rendezvous für ihr Opfer zum Albtraum gemacht. Wegen erpresserischen Menschenraubs wurden zwei zum Tatzeitpunkt 18 und 16 Jahre alte Männer dafür vom Landgericht Stuttgart zu mehrjährigen Jugendstrafen verurteilt.