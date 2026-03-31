Sie haben ein Rendezvous für ihr Opfer zum Albtraum gemacht. Wegen erpresserischen Menschenraubs wurden zwei zum Tatzeitpunkt 18 und 16 Jahre alte Männer dafür vom Landgericht Stuttgart zu mehrjährigen Jugendstrafen verurteilt.

Sie hatten sich über eine Datingplattform kennengelernt – der 18-Jährige und das spätere Opfer. Es war zu einem ersten persönlichen Treffen gekommen. Der Kontakt sollte durch ein weiteres Date vertieft werden. Anfang Juli 2025 trafen sich die beiden in Esslingen. Danach begann das Martyrium des Geschädigten.

Unerwartet und unabgesprochen kam ein 16-jähriger Bekannter des 18-Jährigen zu dem Rendezvous hinzu. Der ursprüngliche Plan, so hatte der Jüngere der Angeklagten während der Verhandlung über seinen Verteidiger erklären lassen, sei gewesen, dem Geschädigten sein Auto abzunehmen, mit dem Fahrzeug in der Gegend herum zu fahren und es dann irgendwo wieder abzustellen. Doch es kam anders.

Sie hielten dem Opfer eine Softairpistole an den Kopf

Alle Drei fuhren mit dem Auto des Opfers in ein Waldstück bei Stuttgart-Hedelfingen. Dem Geschädigten wurde eine Softairpistole an den Kopf gehalten, er wurde geschlagen, getreten, bespuckt und gedemütigt. So wurde er gezwungen, erniedrigende Textpassagen zu sprechen, wobei er von den Angeklagten gefilmt wurde. Um seine Peiniger loszuwerden, versprach der Geschädigte ihnen Geld. Gemeinsam fuhren sie zu einer Bank in der Pliensauvorstadt, wo das Opfer 1000 Euro abhob und an die Angeklagten übergab.

Wenige Tage nach der Tat meldete sich einer der Angeklagten erneut und verlangte noch mehr Geld, eine Summe von 500 Euro. Werde der Forderung nicht nachgegangen, würden die im Wald gemachten Videos veröffentlicht. Der Geschädigte erstattete daraufhin Anzeige. Die Polizei konnte die Angeklagten nach umfangreichen Ermittlungen in Esslingen festnehmen.

Wegen erpresserischen Menschenraubs wurden zwei zum Tatzeitpunkt 18 und 16 Jahre alte Männer vom Landgericht Stuttgart zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Foto: dpa

Der Prozess vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts Stuttgart begann Anfang Februar. Den Angeklagten wurden weitere Verbrechen im Zusammenhang mit Autos und Fahrzeugdiebstählen auch in Kirchheim und Ostfildern zur Last gelegt. Am zweiten Verhandlungstag legten sie über ihre Verteidiger umfassende Geständnisse ab und gaben die Taten zu. Immer wieder verwiesen sie in ihren Aussagen auf traumatische Erfahrungen während des Bürgerkriegs und während der Flucht aus ihrem Heimatland Syrien, auf ein schwieriges Einleben in Deutschland, auf Drogenkonsum.

Landgericht verhängt Gefängnisstrafen für die beiden Täter

Am Landgericht wurde nun das Urteil verkündet. Der 18-Jährige wurde auch wegen erpresserischen Menschenraubs zu vier Jahren Jugendstrafe verurteilt, und es wurde eine zweijährige Sperrfrist für die Erteilung einer Fahrerlaubnis festgesetzt. Schuldig ist der junge Mann nach Ansicht des Gerichts auch des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Die Staatsanwaltschaft hatte fünf Jahre und neun Monate Freiheitsentzug gefordert, der Verteidiger eine Strafe von zwei Jahren und neun Monaten.

Am 6. Februar 2025 hatte der Prozess vor dem Landgericht Stuttgart begonnen. Foto: picture alliance/dpa

Der zum Tatzeitpunkt 16-Jährige erhielt eine Jugendstrafe von drei Jahren und sechs Monaten auch wegen erpresserischen Menschenraubs. Die Staatsanwaltschaft hatte auf vier Jahre und drei Monate Freiheitsentzug plädiert, der Verteidiger auf zwei Jahre und drei Monate. Der Teenager hatte vor Gericht angegeben, die Taten seien nicht seine Idee gewesen, aber er habe sich zum Mitmachen verleiten lassen. Er habe in dem Waldstück noch versucht, auf den anderen einzuwirken, gab der Jüngere der beiden Angeklagten an. Doch der Ältere habe sich nicht beruhigen wollen. Das Opfer, so wurde während der Verhandlung erwähnt, leide bis heute unter den Folgen der Tat.