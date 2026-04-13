Die Tisza-Partei des Oppositionsführers Magyar hat laut der Wahlkommission eine Zweidrittelmehrheit im neuen Parlament erreicht. Der SPD-Chef sieht das als gutes Zeichen.

Gaby Maria Mahlberg 13.04.2026 - 07:34 Uhr

SPD-Chef Lars Klingbeil wertet den Wahlausgang in Ungarn als Sieg für Europa und Niederlage für Kremlchef Wladimir Putin. „Die ungarische Bevölkerung hat sich mit großer Mehrheit für die Demokratie und für Europa entschieden. Das ist eine schwere Niederlage für Putin und für alle, die europäische Demokratien zerstören wollen“, teilte Klingbeil mit.