Der Milliardär Andrej Babis hat die Parlamentswahl in Tschechien gewonnen. Doch er braucht Partner. Die Partei Freiheit und direkte Demokratie von Tomio Okamura fordert nun Ministerposten.
06.10.2025 - 12:25 Uhr
Prag - Nach der Parlamentswahl in Tschechien erhebt die ultrarechte Partei Freiheit und direkte Demokratie Anspruch auf eine direkte Beteiligung an der künftigen Regierung. "Wir hätten gerne mindestens ein Ministerium, besser zwei", sagte ihr Vorsitzender Tomio Okamura nach einem Gespräch mit Präsident Petr Pavel in Prag. Es werde noch darüber verhandelt, um welche konkreten Ressort es sich handeln könne.