Die CDU-Abgeordnete aus Ulm zeigt sich bewegt von der Unterstützung – und blickt vorsichtig nach vorn. Nach der Sommerpause will sie in den Bundestag zurückkehren.

red/dpa 19.07.2025 - 14:53 Uhr

Ronja Kemmer kehrt wenige Monate nach dem Tod ihrer vierjährigen Tochter Pauline in die Öffentlichkeit zurück. „Die vergangenen Wochen waren nach dem plötzlichen Tod unserer Tochter für unsere Familie und unser gesamtes Umfeld sehr schwer“, sagte die 36-jährige CDU-Bundestagsabgeordnete in der Samstagsausgabe der „Südwest Presse“ . „Das Leben ist seitdem für uns ein anderes, aber wir finden allmählich einen Weg zurück in den Alltag.“