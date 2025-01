Bahnhof Bietigheim-Bissingen Frau wird von Regionalbahn erfasst – danach kursieren wilde Gerüchte

Am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen wird am Samstagabend eine 54-Jährige von einer Regionalbahn erfasst und dabei schwer verletzt. Fast zeitgleich ereignet sich in der Nähe ein weiterer Vorfall – daraufhin kursieren wilde Gerüchte.