Am Wochenende wurde unter anderem in Brüssel gegen das israelische Vorgehen protestiert. Die deutsche Öffentlichkeit dürfe nicht länger wegsehen, meint Linken-Chefin Schwerdtner.

dpa 16.06.2025 - 15:10 Uhr

Nach Massendemonstrationen in europäischen Städten wie Den Haag und Brüssel kündigt die Linke für Ende Juli auch in Deutschland Proteste gegen das israelische Vorgehen im Gazastreifen an. Organisiert werden solle dies in einem breiten Bündnis zivilgesellschaftlicher Akteure auch mit palästinensischen und jüdischen Stimmen, sagte Parteichefin Ines Schwerdtner in Berlin.