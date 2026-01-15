Teheran verzichtet auf Hinrichtungen. Im Gegenzug blasen die USA ihre angedrohten Luftangriffe ab. Die Opposition im Iran sieht sich von Trump verraten.
15.01.2026 - 12:12 Uhr
Millionen Menschen bei Protestkundgebungen, mindestens 3500 Tote bei Straßenschlachten, ein einwöchiger Internet-Blackout – doch die iranische Führung tut so, als habe es nur einen kleinen Betriebsunfall gegeben. Sein Land habe eine „dreitägige Terror-Operation“ im Auftrag Israels erlebt, sagt Außenminister Abbas Araghchi – dabei dauerten die Proteste zwei Wochen und wurden von Iranern aus allen Bevölkerungsschichten getragen. Hinrichtungen werde es keine geben, versicherte der Minister im amerikanischen Fernsehsender Fox, der US-Präsident Donald Trump zu seinen treuen Zuschauern zählt.