Der Druck auf die VR-Bank Ludwigsburg und die Stadtverwaltung in Marbach war in den vergangenen Wochen gewachsen. Immer mehr Bürger unterschrieben innerhalb weniger Tage den Einwohnerantrag des BUND, des Nabu und der Nachhaltigkeitsgruppe. Am Montag lenkte die Genossenschaftsbank ein: Sie verkündete ein Stopp für die Neubauplanungen und den Erhalt des 130 Jahre alten Stadtbaums.

Die beiden VR-Bank-Vorstände Timm Häberle und Heiko Herbst (von links) informierten. Foto: Werner Kuhnle

Die Presse war erst am Montagvormittag zu dem Gespräch am frühen Nachmittag im Hauptsitz der Bank in Ludwigsburg eingeladen worden. Längst war die alte Eiche zur Chefsache geworden. Die beiden Vorstandsvorsitzenden Timm Häberle und Heiko Herbst führten vor allem wirtschaftliche Gründe an für den Ausstieg. „Das Projekt war vorher schon auf Kante genäht. Nach weiteren Gesprächen wissen wir, es ist nicht mehr im Bereich der Rentabilität“, sagt Timm Häberle.

Anzunehmen ist, dass auch die massive Kritik an der geplanten Baumfällung zum Umdenken führte. Bereits einige Wochen zuvor hatten Häberle und Herbst verlauten lassen, dass der Ball bei der Stadt Marbach liege – man könne auch den Bestandsbau der Filiale sanieren und auf die Tiefgarage verzichten, wenn die Stadt das wolle. Beide Vorstände informierten am Montag darüber, dass man es sich mit den Planungen nun endgültig anders überlegt habe und im Bestand sanieren wolle. Eilig habe man es damit nicht.

Der Neubau der 25 Wohnungen und der Tiefgarage wäre nur realisierbar gewesen, wenn der Baum gefällt worden wäre. Das Wurzelwerk der mächtigen Eiche stand vor allem den Plänen entgegen, den Stellplatzbedarf in der Marbacher Innenstadt unterirdisch zu lösen. Die Planungen waren bereits in nichtöffentlicher Sitzung im Gemeinderat vorgestellt und in der Vorberatung mit einer breiten Mehrheit gutgeheißen worden. Dabei war aber wohl nicht über den hohen ökologischen Stellenwert des Baumes gesprochen worden – was nicht zuletzt den Protest der Marbacher Naturschützer hervorrief. Die beiden VR-Bank-Vorsitzenden stellen klar: Sie hätten in der Sitzungsvorlage auch über die Eiche informiert.

