Nach Protesten in Serbien

Seit mehr als zwei Monaten gärt es in der Bevölkerung des Balkanlandes. Ein Dacheinsturz mit 15 Toten lenkte das Augenmerk auf das Versagen der Mächtigen. Premier Milos Vucevic zieht nun Konsequenzen.

jbr/dpa 28.01.2025 - 12:30 Uhr

Nach mehrwöchigen Anti-Korruptions-Protesten serbischer Studenten ist der Ministerpräsident des Balkanlandes, Milos Vucevic, zurückgetreten. Konkret begründete der Politiker seinen Schritt vor der Presse in Belgrad mit einem Vorfall am Montagabend in Novi Sad. Ein Schlägertrupp der regierenden Serbischen Fortschrittspartei (SNS) hatte mehrere Studenten mit Baseballschlägern misshandelt und verletzt.