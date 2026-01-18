Irans Justiz bestreitet Äußerungen von US-Präsident Trump, wonach sie nach den Massenprotesten Todesurteile verhängt und dann gestoppt habe. Ein Sprecher liefert altbekannte Argumente.
18.01.2026 - 10:44 Uhr
Teheran - Die iranische Justiz hat nach Angaben eines Sprechers bislang keine Todesurteile im Zusammenhang mit den jüngsten Massenprotesten verhängt. Der Sprecher sagte laut der staatlichen Rundfunkagentur Iribnews, dies sei "ein strenger und langwieriger Prozesse", der Monate oder Jahre dauern könne.