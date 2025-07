Die Stadt Langenau wird voraussichtlich ab Freitag Demonstrationen einer pro-palästinensischen Gruppierung von der innerstädtischen evangelischen Martinskirche per Allgemeinverfügung untersagen. Das kündigte die Bürgermeisterin Daria Henning (CDU) gegenüber unserer Zeitung an. Letzte Gespräche mit der Polizei liefen. Das Verbot ist eine Reaktion auf eine Prügelei zwischen einem Gottesdienstbesucher und dem Organisator der Demonstrationen am vergangenen Sonntag.