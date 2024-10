Nach Randalen in Ulm

Weil ein Mann in seiner Wohnung randaliert hat, ist die Polizei eingeschritten und musste ihn fixieren. Kurze Zeit später starb er in der Klinik. Das Landeskriminalamt übernimmt die Aufklärung des Falls.

red/dpa/lsw 28.10.2024 - 12:03 Uhr

Ein Mann ist nach einem Polizeieinsatz in Ulm gestorben, teilten Staatsanwaltschaft, Polizei und Landeskriminalamt mit. Die Mutter des 42-Jährigen alarmierte am späten Sonntagabend die Einsatzkräfte, weil ihr Sohn in der gemeinsamen Wohnung randalierte.