Mit sofortiger Wirkung wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der viel befahrenen Straße in Ludwigsburg verringert. Es geht um Lärmschutz – aber auch um zwei verstorbene Frauen.
28.10.2025 - 19:34 Uhr
Die Stadt Ludwigsburg verringert die zulässige Höchstgeschwindigkeit in der Schwieberdinger Straße (L 1140) – das hat die Verwaltung am Dienstagnachmittag bekanntgegeben. Zwischen der Solitudestraße und der Schlieffenstraße gilt demnach künftig Tempo 40. Seit dem Rasertod zwei junger Frauen im März wurde dieser Schritt von mehreren Seiten gefordert.