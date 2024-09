In Zusammenhang mit dem Rauschgifthandel in der Neckarvorstadt vermeldet die Polizei den nächsten Ermittlungserfolg: Auf einem Parkplatz an der A 8 konnte ein 36-Jähriger festgenommen werden, dessen Spur auch in die Duisburger Straße führt.

Sebastian Steegmüller 06.09.2024 - 15:59 Uhr

Nach der Razzia in der Cannstatter Neckarvorstadt ist der Polizei am Donnerstag offenbar der nächste Schlag gegen den organisierten Drogenhandel gelungen. Auf einem Parkplatz an der Autobahn 8 haben Einsatzkräfte gegen 17.30 Uhr einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, der wohl als Rauschgiftlieferant tätig war.