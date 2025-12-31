Nach dem großen Reisechaos im Schienenverkehr zwischen Großbritannien und dem europäischen Kontinent rollen die Züge wieder. Fahrgäste müssen sich aber weiter auf Unannehmlichkeiten einstellen.
31.12.2025 - 11:07 Uhr
London/Paris - Nach einem chaotischen Tag im Bahnverkehr zwischen Großbritannien und dem europäischen Kontinent soll der Betrieb im Eurotunnel zum Jahresausklang wieder planmäßig laufen. "Wir planen, alle unsere Verbindungen stattfinden zu lassen, es kann jedoch durch Folgewirkungen weiterhin zu Verspätungen und kurzfristigen Ausfällen kommen", teilte der Bahnbetreiber Eurostar mit. Kunden wurden aufgerufen, den Status ihrer Verbindung zu prüfen.