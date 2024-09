Nach dem angekündigten Rücktritt der Grünen-Spitze meldet sich die frühere Parteivorsitzende und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock zu Wort. Sie sendet aus New York mahnende Worte an ihre Partei.

red/dpa 25.09.2024 - 15:35 Uhr

Außenministerin Annalena Baerbock sieht nach dem angekündigten Rücktritt der Grünen-Spitze auch Verbesserungsbedarf in ihrer Partei - und in der Ampel-Regierung. „Wir alle, die wir für die Grünen und dieses Land Verantwortung tragen, müssen uns fragen, was wir anders machen können und müssen“, erklärte die Ex-Grünen-Chefin am Rande der UN-Generalversammlung in New York.