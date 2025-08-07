Der Richterstreit hat das Vertrauen in der Koalition tief gestört. Der SPD-Chef warnt nun: Sowas darf nicht nochmal passieren.

red/dpa 07.08.2025 - 14:11 Uhr

Nach dem Rückzug von Richterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf sieht Vizekanzler Lars Klingbeil Verantwortung bei der Union. „Die SPD hat immer zu dieser exzellenten Kandidatin gestanden. Diejenigen, die am Ende nicht zu ihrem Wort innerhalb der Koalition gestanden haben, müssen dringend aufarbeiten was da passiert ist“, forderte der SPD-Chef. „So ein Vorfall darf sich nicht wiederholen.“