Nach dem Aus der Moderatorin Julia Ruhs beim NDR fordert CDU-Politiker Carsten Linnemann finanzielle Folgen für den ÖRR. Die Hintergründe.
18.09.2025 - 14:04 Uhr
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat mit scharfer Kritik auf das Aus der als dezidiert konservativ auftretenden Moderatorin Julia Ruhs beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) für das Magazin "Klar" reagiert und finanzielle Konsequenzen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern gefordert. "Das ist ein neuer Tiefpunkt in Sachen Debattenkultur in Deutschland", sagte Linnemann am Donnerstag im Fernsehsender Welt. Es sei "bitter", wenn im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Mitarbeiter ausgeschlossen werden, wenn sie als zu konservativ eingestuft würden.