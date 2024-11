In Tampere steht Europas einziges Lenin-Museum. Doch mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine will das Museum so nicht weitermachen. Was sind die Pläne für das ungewöhnliche Haus?

Jens Mattern 03.11.2024 - 11:24 Uhr

Lenin als Wachsfigur im Beiwagen eines Motorrads, auf das sich Besucher setzen können und so symbolisch die Führung übernehmen, daneben steht der wächserne Stalin: Das ist die Hauptattraktion des „Lenin-Museums“ in der finnischen Großstadt Tampere – des einzigen seiner Art in der westlichen Welt.