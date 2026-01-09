So schlimme Schäden wie vergangene Nacht hat Kiew in vier Jahren Krieg nicht erlitten. Tausende Häuser sind ohne Heizung, Hunderttausende Menschen haben keinen Strom.
09.01.2026 - 18:28 Uhr
Nach dem schweren russischen Luftangriff auf Kiew hat Bürgermeister Vitali Klitschko den Einwohnern zum zeitweiligen Verlassen der Dreimillionenstadt geraten. 6.000 Wohnblocks, die Hälfte der Mehrfamilienhäuser der ukrainischen Hauptstadt, könnten derzeit nicht geheizt werden, schrieb Klitschko auf Telegram. „Die städtischen Dienste arbeiten im Notfallmodus.“