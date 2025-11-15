Im Forum am Schlossplatz sollen zukünftig mehr kommerzielle Veranstaltungen und Kongresse stattfinden. Damit soll die Finanzierung langfristig sichergestellt werden.
15.11.2025 - 09:00 Uhr
Noch hat der Gemeinderat nicht zugestimmt, doch eine Sanierung des Forums am Schlosspark ist unausweichlich. Von 2027 bis voraussichtlich 2032 soll das Forum geschlossen bleiben. Schon jetzt überlegt die Stadtverwaltung, wie die Finanzierung des Kultur- und Kongresshauses nach der Wiedereröffnung sichergestellt werden kann.