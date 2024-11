Bei einem Unfall mit einem Güterschiff ist ein Schleusentor zerstört worden, eine Kammer ist seitdem nicht benutzbar. Jetzt gibt es Ersatz. Bald könnte die Schleuse wiedereröffnet werden.

red/dpa 26.11.2024 - 15:31 Uhr

Nach einem schweren Schiffsunglück vor mehr als einem Jahr hat die Rheinschleuse Iffezheim nun Ersatz für das bei dem Unglück zerstörte Schleusentor bekommen. Das neue Obertor sei per Schiff aus Papenburg in Niedersachsen nach Iffezheim gekommen und erfolgreich in Position gebracht worden, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein mit. Das sei die entscheidende Voraussetzung, die rechte Kammer der Schleuse wieder in Betrieb zu nehmen. Nach erfolgreich absolviertem Probeläufen soll das im Januar 2025 geschehen.