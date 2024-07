Die Polizei hat am Donnerstagmorgen einen Lkw-Fahrer gestoppt, der zwischen Mundelsheim und Aspach Schlangenlinien gefahren ist, weil er offenbar unter Drogen stand.

cl 18.07.2024 - 16:26 Uhr

Ein aufmerksamer Zeuge hat der Polizei in Backnang am Donnerstag um kurz nach 7 Uhr einen Lkw-Fahrer gemeldet, der auf der Bundesstraße 328 von Mundelsheim in Fahrtrichtung Aspach Schlangenlinien fahre und hierbei mehrfach auf die Gegenfahrspur gekommen sei. Eine Streife konnte den Fahrer stoppen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC.