Fairen Kaffee gibt es in Leonberg weiterhin

Der i-Punkt in der Leonberger Altstadt bietet jetzt Leckereien aus dem Fairtrade-Handel an. Souvenirs gibt es dort schon lange.

Thomas K. Slotwinski 23.04.2025 - 13:09 Uhr

Der Eine-Welt-Laden am Leonberger Marktplatz ist mittlerweile geschlossen. Aber einige Produkte aus dessen Sortiment gibt es weiterhin, und zwar ganz in der Nähe, im städtischen i-Punkt in der Graf-Eberhard-Straße 2/1. Damit sind der „Monte Leo“-Kaffee und die beiden Sorten von „Leo’s Schokoladentraum“ weiterhin erhältlich.