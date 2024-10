Die Schüsse in einer Shishabar in Göppingen sind für die Deutsche Polizeigewerkschaft ein Warnsignal. Ihrer Auffassung nach verändert sich seit einiger Zeit die Sicherheitslage im Land.

red/dpa 04.10.2024 - 13:12 Uhr

Die tödlichen Schüsse in einer Bar in Göppingen zeigen nach Auffassung der Deutschen Polizeigewerkschaft, „wie dramatisch sich die Sicherheitslage auch in Baden-Württemberg verändert“. Landeschef Ralf Kusterer sagte in Stuttgart, der Fall, der fast einer Hinrichtung ähnele, strahle natürlich stark in die Öffentlichkeit aus. „Tatsache ist aber, dass wir immer mehr Tötungsdelikte und eine weitere Steigerung der Gewaltspirale haben.“