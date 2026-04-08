In Holzgerlingen fallen am Dienstagabend Schüsse. Die Polizei rückt aus und trifft auf einen äußerst renitenten alkoholisierten jungen Mann.

Wolfgang Berger 08.04.2026 - 12:10 Uhr

Schussgeräusche aus einem Wohnhaus in Holzgerlingen haben am Dienstag gegen 21 Uhr die Polizei auf den Plan gerufen. Mehrere Streifenwagenbesatzungen sowie eine Besatzung der Hundeführerstaffel rückten in die Bahnhofstraße aus. In einer Erdgeschosswohnung konnten die Beamtinnen und Beamten einen 19-Jährigen feststellen, der zuvor aus einem Fenster des Gebäudes mehrfach geschossen haben soll. Die Einsatzkräfte sprachen den Verdächtigen an, betraten die Wohnung und nahmen ihn vorläufig fest. Gegen die Festnahme leistete der 19-Jährige laut der Polizei allerdings Widerstand und ein Beamter erlitt leichte Verletzungen.