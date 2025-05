Nach Schüssen in Richtung einer ausländischen Delegation werden in mehreren Ländern die israelischen Botschafter einbestellt. Die Bundesregierung wählt einen anderen Weg.

red/dpa 21.05.2025 - 19:53 Uhr

Nach den Schüssen israelischer Streitkräfte in Richtung einer Diplomaten-Delegation im besetzten Westjordanland hat Außenminister Johann Wadephul mit seinem israelischen Kollegen Gideon Saar telefoniert. Das teilte das Auswärtige Amt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin auf die Frage mit, ob wegen des Vorfalls wie in anderen europäischen Ländern der israelische Botschafter einbestellt worden sei: „Außenminister Wadephul hat heute direkt mit dem israelischen Außenminister telefoniert“, antwortete ein Sprecher.