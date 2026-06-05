Die Eishockey-Nationalmannschaft enttäuschte zuletzt bei großen Turnieren. Nun soll es personelle Konsequenzen geben.
05.06.2026 - 12:18 Uhr
München - Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis muss nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der vergangenen Weltmeisterschaft einem Bericht der "Bild" zufolge gehen. Es handele sich um eine einvernehmliche Trennung, hieß es weiter. Der Vertrag des 67 Jahre alten Deutsch-Kanadiers mit dem Deutschen Eishockey-Bund lief eigentlich noch bis zur Heim-Weltmeisterschaft 2027. Vom DEB lag zunächst keine Bestätigung vor.