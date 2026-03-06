Mit schwarzer Farbe: Unbekannte haben Seitenwände und weitere Flächen am Engelbergtunnel besprüht. Es entstand laut Polizei Schaden im fünfstelligen Bereich.

Marius Venturini 06.03.2026 - 14:06 Uhr

Ein unbekannter Graffitisprayer hat zwischen Mittwoch, 5 Uhr und Donnerstag, 8.30 Uhr, im Bereich des Engelbergtunnels an der A 81 bei Leonberg sein Unwesen getrieben. Wie die Polizei berichtet, verunstaltete er unter anderem die Seitenwände des Tunnels, einen Stromverteilerkasten sowie eine Lärmschutzwand mit Sprühfarbe. Der entstandene Schaden wird auf rund 12 000 Euro geschätzt.