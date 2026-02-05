Nach einem Unfall mit zwei schwerverletzten 18-Jährigen sucht die Polizei weitere Zeugen. Ein 18-Jähriger war mit seinem BMW unter den Auflieger eines Sattelzugs gerast.
Nach einem Unfall auf der Landesstraße 1066 zwischen Backnang und Murrhardt (Rems-Murr-Kreis), bei dem in der Nacht zum Sonntag zwei Menschen schwer verletzt worden waren, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Ein 18-Jähriger war mit seinem BMW unter den Auflieger eines auf einen Parkplatz abbiegenden Lastwagens gefahren.