Nach einem Unfall mit zwei schwerverletzten 18-Jährigen sucht die Polizei weitere Zeugen. Ein 18-Jähriger war mit seinem BMW unter den Auflieger eines Sattelzugs gerast.

Nach einem Unfall auf der Landesstraße 1066 zwischen Backnang und Murrhardt (Rems-Murr-Kreis), bei dem in der Nacht zum Sonntag zwei Menschen schwer verletzt worden waren, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Ein 18-Jähriger war mit seinem BMW unter den Auflieger eines auf einen Parkplatz abbiegenden Lastwagens gefahren.

Gegen 22.50 Uhr war es zu dem folgenschweren Unfall in Richtung Murrhardt gekommen. Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer bog der Polizei zufolge mit seinem Sattelzug von der Landesstraße nach links in einen Parkplatz ab. Ein 18 -jähriger BMW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr dem abbiegenden Lkw seitlich unter dem Auflieger hindurch. Dadurch wurde laut der Polizei das Dach des BMW abgerissen.

Im Anschluss stieß der BMW noch mit zwei wartenden Autos zusammen. Durch den Unfall wurden der 18-jährige Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer schwer verletzt und mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Der Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. Der Sachschaden beträgt rund 30.000 Euro.

Die Verkehrspolizeiinspektion bittet nun dringend um Zeugenhinweise weiterer Verkehrsteilnehmer. Insbesondere seien jene Autofahrer, die an der Unfallstelle in Fahrtrichtung Sulzbach an der Murr auf den Abbiegevorgang des Lastwagens gewartet hatten, als Zeugen gefragt. Sie werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 07191/8929545 zu melden.