Nach schwerem Unfall im Wagenburgtunnel Tunnel Richtung Stuttgart-Ost wegen Reparaturarbeiten erneut gesperrt

Nach dem schweren Unfall im Wagenburgtunnel in der Nacht zum Mittwoch muss der Tunnel wegen Reparaturarbeiten am Vormittag in Richtung Stuttgart-Ost erneut gesperrt werden. Was bislang bekannt ist.