Ein heftiges Unwetter hat in Bruchsal Keller geflutet. Aus Sicherheitsgründen wurde der Strom abgedreht. Was tun, wenn man Babynahrung erwärmen oder das Handy aufladen muss?

red/dpa/lsw 14.08.2024 - 18:46 Uhr

Weil noch immer Wasser in Kellern in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) steht, sind Menschen in manchen Straßenzügen weiter von der Stromversorgung abgeschnitten. Für die Betroffenen hat die Stadt Notfall-Angebote eingerichtet.