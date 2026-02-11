Nach dem Olympia-Einzel spricht Sturla Holm Laegreid offen über einen Seitensprung. Jetzt meldet sich die Betrogene. Und erst mal scheint es keinen Weg zurück zu geben.
11.02.2026 - 10:24 Uhr
Nach dem öffentlichen Seitensprung-Geständnis des norwegischen Biathleten Sturla Holm Laegreid hat sich nun seine Ex-Freundin zu Wort gemeldet. „Es ist schwer zu vergeben. Selbst nach einer Liebeserklärung vor der ganzen Welt“, schrieb die Frau, die anonym bleiben will, an die norwegische Zeitung „Verdens Gang“.