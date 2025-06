Nach dem Serverausfall am Freitag läuft der Badebetrieb im Leobad wieder normal. Gäste können sich bei sommerlichem Wetter wieder uneingeschränkt abkühlen.

Laura Wallenfels 18.06.2025 - 14:06 Uhr

Gute Nachrichten für alle Freibadfans in Leonberg: Nach dem Serverausfall am Freitagvormittag ist der reguläre Betrieb im Leobad wiederhergestellt. Am vergangenen Freitag hatte ein technisches Problem für den Ausfall sämtlicher Systeme wie Kassen und Drehkreuze gesorgt, woraufhin das Bad kurzfristig geschlossen werden musste.