Nach der Hinrichtung des im Iran inhaftierten Deutsch-Iraners Jamshid Sharmahd schaltet sich auch die Menschenrechtsorganisation ein.

red/AFP 30.10.2024 - 08:33 Uhr

Nach der Nachricht von der Hinrichtung des im Iran inhaftierten Deutsch-Iraners Jamshid Sharmahd hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty International Konsequenzen gefordert. „Wir fordern die Bundesregierung dazu auf, die Bundesanwaltschaft dabei zu unterstützen, strafrechtliche Ermittlungen gegen die Verantwortlichen im Iran einzuleiten“, erklärte der stellvertretende Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, Christian Mihr, am Dienstag. Außerdem verlange die Organisation Haftbefehle gegen alle iranischen Beamten und Beamtinnen, „die an den verübten Verbrechen an Jamshid Sharmahd beteiligt waren“.