Russland sieht das kleine Georgien seit langem als sein Einflussgebiet. In die Parlamentswahl will sich Moskau aber nicht eingemischt haben und zeigt mit dem Finger auf andere.

red/dpa 28.10.2024 - 11:35 Uhr

Der Kreml hat eine Einmischung Russlands in die Parlamentswahl in Georgien dementiert. Im Gegenteil hätten die europäischen Staaten Druck auf das Land an der russischen Südgrenze ausgeübt, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau.