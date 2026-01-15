Nach Sonne und Alter Amtei Riesenparty: Die Leonberger Waldhexen haben eine neue Pferdemarkt-Location
Jedem Ende wohnt auch ein neuer Anfang inne. Von dieser abgeschmackten Phrase können die Leonberger Waldhexen mittlerweile ein Liedchen singen. Denn im Jahr 2024 endete für die Hästrägerinnen und -träger die Ära der Pferdemarkt-Partys im leer stehenden Gasthaus Sonne. Nach fieberhafter Suche wich man 2025 für Leonbergs größte Feierei in die damals gerade pächterlose Alte Amtei aus – relativ kurzfristig war das der Fall.