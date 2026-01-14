Deprimiert, «wie betäubt nach einer Spritze», fühlt sich ein Opfer des Gelsenkirchener Einbruchs in eine Bank-Filiale. Der Mann will klagen - zusammen mit rund 200 anderen Geschädigten.
Gelsenkirchen - 40 Jahre lang hat Faqir Malyar schwere Teppiche geschleppt. Jetzt tut dem 67 Jahre alten Teppichhändler aus Gelsenkirchen immer öfter die rechte Schulter weh. Ein bis zwei Jahre wollte er noch machen und dann zusammen mit seiner Frau den Ruhestand genießen. Daraus wird nun nichts. Seit dem spektakulären Sparkassen-Einbruch Ende Dezember sind seine Ersparnisse weg.