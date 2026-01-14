Gibt es die nächste Spielabsage in der Bundesliga? HSV- und Gladbach-Fans hoffen, dass die belastete Dachmembran im Volksparkstadion den Fans keinen Strich durch die Rechnung macht.
14.01.2026 - 16:13 Uhr
Hamburg - Nach der kurzfristig abgesagten Bundesliga-Partie zwischen dem Hamburger SV und Bayer 04 Leverkusen ist die Entscheidung über die Austragung des nächsten Spiels des norddeutschen Fußballclubs weiter offen. Am Tag nach der geplatzten Begegnung begutachteten Statiker im Volksparkstadion die von Tauwasser belastete Dachmembran auf Schäden.