Nach Stadtbahnunfall am Max-Eyth-See Die Schule ist jetzt ein stiller Ort des Abschieds

Die Stuttgarter Jörg-Ratgeb-Schule arbeitet seit Tagen im Krisenmodus. Die Trauer ist dort groß. Aber auch das Entsetzen, wie eine Rangelei zwischen Schülern mit Todesfolge instrumentalisiert wird. Besuch in einer Schule, die eigentlich nur in Frieden trauern will.