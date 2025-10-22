Vor genau 40 Jahren, im Oktober 1985, veröffentlichte Günter Wallraff sein berühmtes Buch „Ganz unten“. Nun nimmt er zu der „Stadtbild“-Äußerung von Friedrich Merz Stellung.
22.10.2025 - 06:48 Uhr
Günter Wallraff hat sich kritisch zu der „Stadtbild“-Äußerung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geäußert. „Wer Menschen ihrer Herkunft und Hautfarbe wegen als Problem im Stadtbild bezeichnet, betreibt Ausgrenzung und Stigmatisierung und erreicht das Gegenteil des Beabsichtigten, nämlich: Werbung für die AfD“, sagte der Journalist und Buchautor der Deutschen Presse-Agentur in Köln.