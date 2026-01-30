Die Familie Niehues-Zimmermann wurde vom Wintereinbruch überrascht. Das Zelt vor der Haustür hielt dem Schnee nicht stand. Das Weihnachtshaus soll es trotzdem wieder geben.
30.01.2026 - 08:00 Uhr
Für das Weihnachtshaus in Erdmannhausen kommt es gerade knüppeldick: Nachdem es zuletzt große Probleme mit Falschparkern gab, macht der Familie Niehues-Zimmermann nun auch noch ein zusammengebrochenes Zelt zu schaffen. In der Nacht von Sonntag auf Montag, als der Wintereinbruch bis zu 25 Zentimeter Neuschnee brachte, stürzte das Zelt direkt am Hauseingang unter der Last des Schnees zusammen.