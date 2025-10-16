Nach dem Kabelschaden am Hauptbahnhof der Hansestadt rollen die Züge wieder. Dennoch kann es weiter zum Ausfall mancher Fahrten kommen.

dpa 16.10.2025 - 03:14 Uhr

Hamburg - Die Störung an einem Stellwerk des Hamburger Hauptbahnhofs ist behoben, die Züge rollen wieder. "Zum Betriebsstart sind Zugfahrten von und nach Hamburg Hauptbahnhof wieder möglich und der Zugverkehr läuft zum Betriebsbeginn planmäßig an", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am frühen Morgen. Es könne aber sein, dass einige Fahrten ausfallen oder nur teilweise stattfinden, weil Fahrzeuge oder Personal fehlen.