Geld gefordert, in einen See gestoßen und am Ende steht eine Entschuldigung

Nach einem Streit eskaliert die Situation vor zwei Wochen in der Korntaler Ortsmitte. Ein Zehnjähriger wurde dabei in einen See geschubst. Die Polizei suchte nach den Tätern und hatte Erfolg.

Franziska Kleiner 31.01.2025 - 11:20 Uhr

Zwei Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren waren es, die vor rund zwei Wochen einen Zehnjährigen in Korntal in einen See gestoßen hatten. Wie die Polizei berichtet, hatten sich die drei unabhängig voneinander im Bereich des teilweise zugefrorenen Sees im Korntaler Stadtpark aufgehalten und waren in Streit geraten. Im Verlauf dieser zunächst verbalen Auseinandersetzung hatten die beiden den Zehnjährigen schließlich in den See gestoßen. Die 12- und 13-Jährigen hatten Bargeld von dem Zehnjährigen gefordert, ihm nach dessen Weigerung Schläge angedroht. Die beiden Jungen haben sich laut der Polizei bei dem Geschädigten entschuldigt.