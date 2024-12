Randale an iranischer Botschaft in Damaskus

Nach Sturz der Assad-Regierung in Syrien

Ohne den Iran und die Hisbollah-Miliz hätte sich Syriens Präsident Assad die letzten Jahre kaum an der Macht halten können. In Damaskus entlädt sich die Wut nun auch an der iranischen Botschaft.

red/dpa 08.12.2024 - 09:17 Uhr

Nach dem mutmaßlichen Ende der Regierung von Syriens Präsidenten Baschar al-Assad gibt es in Damaskus Randale an der Botschaft des Iran – zuvor einer der wichtigsten Unterstützer Assads. Der Nachrichtensender Al-Arabija veröffentlichte Videos von Menschen, die ein großes Plakat am Zaun der iranischen Botschaft abreißen.